Mães e filhos fazem terapia como estratégia para melhorar relações familiares

Foi-se o tempo em que terapia era recomendada somente aos que sofressem de determinadas restrições ou diagnósticos. Hoje, o perfil dos pacientes que buscam o apoio psicológico mudou, e especialistas são procurados para conversar, ouvir e ajudar aqueles que simplesmente se questionam sobre a vida.



É o caso de Camila Generoso, 42. Psicóloga, ela começou a fazer terapia ainda antes de começar a graduação, mas entre idas e vindas, engatou continuamente há uma década. Para ela, as sessões ajudam principalmente no autocuidado e cuidado com o próximo.

"Como profissional, quando atendo um paciente, sei que estou lidando também com problema de outros familiares próximos a ele, então, de certa forma, quando me cuido estou cuidando do meu filho também", afirma.



Mãe de Arthur Generoso, 13, ela conta que vê como um avanço as pessoas se interessando cada vez mais em cuidarem da saúde mental.

"É importante que entendam que quem faz terapia não é doido. Essa imagem que tínhamos de que a sessão de terapia funcionava como um castigo para crianças e adolescentes mudou. É um lugar em que a criança não vai ser julgada, pelo contrário", completa.



Casada com um outro profissional da área da saúde mental, ela diz que o filho, que já passou por algumas sessões de terapia em outras fases da vida, demonstrou vontade própria em fazer um acompanhamento profissional.

"Ele pode ter visto esse movimento e se sentiu interessado, principalmente porque era o único que não fazia terapia em casa", conta Camila.



O menino começou o acompanhamento aos seis anos, a principio, por indicação da mãe, mas parou. Hoje, quem escolheu foi ele mesmo. Tímido, ele diz ter sentido melhora na hora de fazer novos amigos na escola após a escolha. "Sinto que me ajuda, principalmente na timidez", relata Arthur.

Estudante do 7º ano do ensino fundamental, ele também gosta de estudar música e artes marciais, e sente que parte do incentivo vem, justamente, da terapia.



"No começo, quando fiz das primeiras sessões, até me assustava um pouco. Mas vi que não precisava ser assim porque a terapia me ajudou a ter mais cabeça", completa Arthur.

Psicóloga e psicanalista de parentalidade e maternidade, Amanda Lopes diz que, independentemente da idade, é interessante que uma pessoa procure terapia quando quiser questionar suas certezas.





No caso das mães, Lopes considera interessante procurar esse apoio até mesmo antes, se possível, do nascimento do filho, ou quando a pessoa decide que quer ser mãe.

"É interessante que essas pessoas possam questionar o por quê querem um filho. Depois do nascimento também é importante para entender algumas mudanças corporais e do puerpério", diz Lopes.



O acompanhamento psicológico é defendido por ela também em outras fases do desenvolvimento e crescimento desse filho. "Independentemente da época em que essa mãe procure terapia, para cada fase do desenvolvimento do filho existe um desenvolvimento da mãe", explica a especialista.

Seja no nascimento, na primeira infância, ou quando as mães enfrentam o chamado "ninho vazio", época em que o filho sai de casa, buscar um psicólogo pode ajudar, segundo Lopes.