Programa Mais Médicos prevê a contratação de 15 mil profissionais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai anunciar nesta segunda-feira (20) a retomada do programa Mais Médicos. Ao todo, serão abertas 15 mil vagas, além de investimento de R$ 712 milhões somente neste ano.





Segundo a Secom (Secretaria de Comunicação Social), as primeiras 5.000 novas vagas serão abertas via edital já neste mês, e as outras 10 mil, em um formato com contrapartida dos municípios, o que garante às prefeituras menor custo e mais condições de permanência nessas localidades.

Poderão participar dos editais do Mais Médicos profissionais brasileiros e intercambistas, brasileiros formados no exterior ou estrangeiros. Médicos brasileiros formados no Brasil têm preferência na seleção.