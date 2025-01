Marinha abre seleção para curso de Fuzileiros Navais

A Marinha abriu nesta terça-feira (21) inscrições para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. Serão preenchidas 1.680 vagas para duas turmas de 2026 -incluindo reserva para candidatos que se autodeclarem pretos e pardos, com remuneração inicial que varia de R$ 1.303,90 (durante o curso de formação) a R$ 2.294,50 (após a conclusão). O prazo de inscrição termina em 7 de março.





Das 1.440 vagas destinadas ao Ciampa (Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves), no Rio de Janeiro, 240 vagas estão reservadas, preferencialmente, para candidatas do sexo feminino e 1.200 destinadas, preferencialmente, aos candidatos do sexo masculino das regiões Sul e Sudeste do Brasil, obedecendo a ordem de classificação.





As outras 240 vagas serão destinadas ao Ciab (Centro de Instrução e Adestramento de Brasília), preferencialmente, aos candidatos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, obedecendo a ordem de classificação.





As inscrições devem ser feitas pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn, no link "Concursos para o CFN", ou por meio do aplicativo "Adsumus Sempre". O valor da taxa é R$ 40.





Serão isentos de pagamento os candidatos que pertençam a famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) e para os candidatos doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O edital pode ser consultado aqui.





VEJA QUAIS SÃO OS REQUISITOS PARA A SELEÇÃO DA MARINHA





- Ser brasileiro

- Ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2026

- Possuir CPF e documento de identificação com foto

- Ter altura mínima de 1,54 m e máxima de 2 m

- Não estar casado ou não ter constituído união estável, bem como não ter filhos ou dependentes, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos do órgão de formação

- Ter concluído, com aproveitamento, ou estar em fase de conclusão do ensino médio ou de curso equivalente, em estabelecimento de ensino reconhecido

- Não ser isento do serviço militar em qualquer Força Armada ou Auxiliar (somente para o sexo masculino)

- Estar em dia com as obrigações do serviço militar (somente para o sexo masculino) e da Justiça Eleitoral (ambos os sexos)

- Não ter sido, nos últimos cinco anos, responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo, em processo disciplinar administrativo do qual não caiba mais recurso, contado o prazo a partir da data do cumprimento da sanção

- Não ter sido ou condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado, contado o prazo a partir da data do término do cumprimento da pena

- Não ter sido desligado do Serviço Ativo, a bem da disciplina, por qualquer Força Armada ou Auxiliar, bem como, não ter sido reprovado ou desligado de curso de formação militar por insuficiência de nota de conceito ou excesso de faltas ou por falta disciplinar incompatível com a condição de militar

- Não ter sido considerado incapaz para o serviço militar

- Não ter deficiência física ou qualquer outra contraindicação, de acordo com os padrões psicofísicos da Marinha Estar em condições de saúde para realizar a inspeção de saúde e o teste de aptidão física de ingresso

- Ter idoneidade moral e bons antecedentes

- Não ter tatuagem que faça alusão a ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas, à violência, à criminalidade, à ideia ou ato libidinoso, à discriminação, ao preconceito de raça, credo, sexo ou origem ou à ideia ou ato ofensivo às Forças Armadas. É vedada tatuagem na região da cabeça, do rosto ou da face anterior do pescoço que comprometa a segurança do militar ou das operações

O curso de formação terá a duração de, aproximadamente, 17 semanas, e será ministrado no Ciampa e Ciab simultaneamente, sob regime de internato e dedicação exclusiva até a formatura.





Os aprovados serão convocados para apresentação aos órgãos de formação para o período de adaptação para depois serem incorporados como praça especial, na condição de aprendiz-fuzileiro naval.





Durante o curso de formação, ele terá direito a alimentação, uniforme e assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa, além de receber uma bolsa-auxílio de R$ 1.303,90 –considerando R$ 1.105 de soldo militar, R$ 143,65 de adicional militar e R$ 55,25 de adicional de compensação por disponibilidade militar.





Ao concluir o curso, o aprendiz-fuzileiro naval passará a receber um salário de R$ 2.294,50, composto por R$ 1.765 de soldo militar, R$ 229,45 de adicional militar, R$ 88,25 de adicional de compensação por disponibilidade militar e R$ 211,80 de adicional de habilitação.





Após a finalização do curso, o aprovado será designado para um estágio inicial, que ocorrerá em qualquer organização militar da Marinha, com duração de 12 meses. Somente os candidatos que concluírem essa etapa serão considerados totalmente integrados à carreira naval e poderão seguir no Serviço Ativo da Marinha (SAM).





DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS TURMA 1 DA MARINHA





Organização Militar - Vagas para ampla concorrência - Vagas para candidatos negros () - Vagas reservadas para candidatas do sexo feminino () - Vagas para candidatas negras () () - Total

Unidades da MB no Rio de Janeiro - 426 - 107 - 72 - 18 - 623

Unidades da MB em Brasília (DF) - 16 - 4 - 3 - 1 - 24

Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande (RS) - 4 - 1 - 2 - 0 - 7

2º Batalhão de Operações Ribeirinhas- Belém (PA) - 17 - 4 - 3 - 1 - 25

3º Batalhão de Operações Ribeirinhas - Ladário (MS) - 6 - 2 - 2 - 0 - 10

1º Batalhão de Operações Ribeirinhas-Manaus (AM) - 70 - 17 - 7 - 2 - 96

Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal (RN) - 21 - 5 - 3 - 1 - 30

Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador (BA) - 6 - 2 - 2 - 0 - 10

Unidades da MB em São Paulo - 10 - 2 - 2 - 1 - 15

TOTAL - 576 - 144 - 96 - 24 - 840