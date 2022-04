MEC lança Projeto Verticaliza, que aproveita estudos de cursos técnicos

O MEC (Ministério da Educação) lançou, por meio da Setec (Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica), nessa quarta-feira (6), a primeira etapa do Projeto Verticaliza. A iniciativa proporcionará aos estudantes de cursos técnicos de nível médio o aproveitamento de seus estudos em cursos superiores. A ação conta com a parceria do IFSP (Instituto Federal de São Paulo).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Por enquanto, nessa primeira fase, foi lançado o edital e foram abertas as inscrições para as instituições de ensino superior das redes estaduais, municipais, distrital e federal que ofertam cursos técnicos e superiores de tecnologia, além dos Sistemas Nacionais de Aprendizagem e instituições privadas, militares, comunitárias e confessionais.

Continua depois da publicidade





O projeto visa capacitar profissionais da educação para que desenvolvam planos pedagógicos que possibilitem o aproveitamento de estudos de nível médio em cursos de nível superior de tecnologia.





O período de adesão das instituições é de 1º de abril a 31 de maio. A primeira turma do curso de aperfeiçoamento tecnológico terá início em julho, tendo os profissionais indicados pelas instituições de ensino que aderirem ao projeto como público-alvo. No total, seis turmas serão capacitadas ao longo de dois anos.





O curso é organizado em seis módulos consecutivos, totalizando 180 horas de atividades, com duração de 3 meses. 260 profissionais da educação, de 65 instituições, serão capacitados. O participante que for aprovado nos seis módulos receberá o certificado de Aperfeiçoamento Tecnológico, emitido pelo IFSP.

Continua depois da publicidade





O CNCT (Catálogo Nacional de Cursos Técnicos) disciplina a oferta de nível médio. Os eixos tecnológicos atualmente são: informação e comunicação; infraestrutura; militar; produção alimentícia; produção cultural e design; produção industrial; recursos naturais; segurança; turismo hospitalidade e lazer; ambiente e saúde; controle e processos industriais; desenvolvimento educacional e social; e gestão e negócios.