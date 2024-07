Medina e Chumbinho avançam na estreia do surfe nas Olimpíadas de Paris

Depois de uma longa espera, o surfe mundial viveu neste sábado, 27, um dia histórico. As ondas clássicas da praia de Teahupo´o, no Taiti, são oficialmente olímpicas. Em um dia de forte calor e ondas de até 3,5 metros (4 a 6 pés), teve início as disputas masculinas do surfe dos Jogos Olímpicos Paris 2024.





E o Brasil, que tem a maior equipe entre todas do torneio, começou com tudo. Gabriel Medina e João “Chumbinho” Chianca venceram suas respectivas categorias e avançaram direto para o terceiro round, enquanto Filipe Toledo ficou em segundo na sua bateria e disputará a repescagem neste domingo, dia 28.

Gabriel Medina, que possui um espetacular retrospecto em Teahupo´o, confirmou favoritismo e venceu com tranquilidade sua bateria. O brasileiro somou 13.50 pontos (7.17 + 6.33) superando Conor O´Leary (9.93), do Japão, e Bryan Perez (7.53), de El Salvador.





O tricampeão mundial e duas vezes vencedor de etapas do Circuito Mundial no Taiti está classificado diretamente para a terceira fase da competição, que reúne 24 surfistas.

“Estou felizão. Primeiro round feito e vamos para a próxima. Tive que usar uma estratégia de prioridade. Consegui duas ondas boas no começo e depois fui mais controlando a bateria. O surfe também é feito disso. Fico feliz de ter passado em primeiro na minha primeira bateria. Vamos para o próximo round”, afirmou Medina, que nos últimos 10 anos, 2014 a 2024, avançou às semifinais em todas as edições do campeonato em Teahupoo. Foi à decisão em seis e conquistou o título duas vezes.





“Já faz alguns anos que venho para este lugar e tive bons resultados aqui. Tenho me mantido bem, física e mentalmente. Se conseguir manter assim, vou durar ainda no circuito mundial, quem sabe até na próxima Olimpíada, mas foco no passo-a-passo. Estou feliz com a minha vida hoje. As coisas acontecem naturalmente, você vai sentindo e vivendo. Estou feliz onde estou”, descreveu Medina.





