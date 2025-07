Mega-Sena acumula e prêmio deve chegar a R$ 51 milhões

Colisão frontal deixa uma pessoa morta e três feridas no Norte Pioneiro

Um grave acidente no fim da tarde de sábado (26) resultou na morte de uma pessoa e deixou outras quatro feridas na BR-153, no trecho entre Ibaiti e Conselheiro Mairinck (Norte Pioneiro). A colisão aconteceu por volta das 18h, no km 100 da rodovia.