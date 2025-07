Colisão frontal deixa uma pessoa morta e quatro feridas no Norte Pioneiro

Um grave acidente no fim da tarde de sábado (26) resultou na morte de uma pessoa e deixou outras quatro feridas na BR-153, no trecho entre Ibaiti e Conselheiro Mairinck (Norte Pioneiro). A colisão aconteceu por volta das 18h, no km 100 da rodovia.





De acordo com as primeiras apurações, a batida frontal envolveu um Fiat Uno e um Chevrolet Celta. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que a principal suspeita é de que o acidente tenha sido provocado por uma ultrapassagem indevida.





Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Ibaiti, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal) atenderam a ocorrência. A PRF atuou no controle do tráfego. As identidades das vítimas não foram divulgadas. As causas do acidente seguem sendo investigadas.