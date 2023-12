Mega-Sena acumula e vai sortear R$ 550 milhões na Mega da Virada

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.669 da Mega-Sena, sorteadas no último sábado (18). Pela terceira vez seguida, o prêmio acumulou.





Os números sorteados foram 04 – 07 – 16 – 35 – 46 – 54.

Publicidade

Publicidade





Com isso, o prêmio da faixa principal para o próximo sorteio, na Mega-Sena da Virada, está estimado em R$ 550 milhões. Esse será o maior prêmio da história do concurso.





Além da acumulação do prêmio principal, o valor subiu porque o próximo concurso, 2.670, que coincidirá com a Mega-Sena da Virada, terá final 0.

Publicidade