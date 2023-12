10 dicas para evitar golpes nas compras de Natal

Com a chegada das festas de fim de ano e o recebimento da segunda parcela do 13º salário, milhões de brasileiros saem às compras no varejo de rua, shoppings e no e-commerce para adquirem seus presentes de final de ano.





Nesta época do ano, os clientes são bombardeados com ofertas por todos os lados e quadrilhas aproveitam o momento de euforia com o Natal para aplicar golpes que causam grande prejuízo, especialmente usando manipulação para que o consumidor lhe forneça informações confidenciais para o roubo de dados pessoais.

Os consumidores devem redobrar a atenção nas compras e também intensificar os cuidados com o fornecimento de informações pessoais. São comuns abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam e-commerce; promoções inexistentes enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp, e a criação de perfis falsos de lojas em redes sociais. O produto ofertado está com o preço muito abaixo do que é vendido no comércio em geral? O vendedor está te pressionando para fechar logo uma compra dizendo que ela pode ficar indisponível? Se a reposta for sim, a grandes chances de serem ofertas falsas.





Outro cuidado deve ser com a aglomeração de pessoas no comércio de rua e em lojas físicas. A distração na hora de pagar compras em comércios de rua criam o ambiente ideal para que golpistas descubram a senha e troquem o cartão.

Uma boa dica é ficar em alerta com abordagens em que alguém diga que há uma grande oportunidade de compra, de promoções mirabolantes de produtos e nunca clicar em links recebidos em mensagens. Sempre faça as compras em sites conhecidos e pesquise comentários de outros consumidores em sites de reclamações

Por isso separamos 10 dicas de segurança para as compras de Natal:





1 - Nunca clique em links, e digite você mesmo o endereço da loja no navegador de internet

2 - Desconfie de abordagens em que alguém diga que há uma grande oportunidade de compra, pedindo que o pagamento seja feito naquele momento para que o cliente não perca o produto

3 - Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto. Pesquise a média de preços em vários sites conhecidos





4 - Sempre use o cartão virtual para realizar compras na internet



5 - Se for pagar com Pix, sempre faça o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Quando o varejista fornecer o código QR Code, confira com atenção todos os dados do pagamento e se a loja escolhida é realmente quem irá receber o dinheiro. Só após essa checagem detalhada, faça a transferência



6 - Se for pagar a compra com boleto, confira quem é a empresa beneficiária que aparece no momento do pagamento do boleto, no aplicativo ou site do banco. Se o nome for diferente da marca ou empresa onde a compra foi feita, a transação não deve ser concluída



7 - Tome cuidado em compras nas redes sociais. Golpistas criam perfis falsos de lojas e patrocinam posts nas redes sociais para enganar o consumidor. Verifique se a página tem selo de autenticação, número de seguidores compatíveis. Desconfie de páginas recém-criadas





8 - Cuidado com o que compartilha nas redes sociais. Um simples post pode dar muitas informações sobre você̂ para os golpistas. O que você̂ compartilha pode ajudar bandidos a conhecer seu perfil e comportamento

9 - Passe você mesmo o cartão na maquininha em vez de entregá-lo para outra pessoa. Sempre confira o valor da compra na maquininha antes de digitar a sua senha. E proteja o código de segurança

10 - Ao terminar de realizar uma compra na maquininha, verifique o nome no cartão para ter certeza de que realmente é o seu. Golpistas podem aproveitar de distrações para trocar o seu cartão.