Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Aposta simples custa R$ 6

Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões

Redação Bonde com Agência Brasil
08 ago 2025 às 09:45

Compartilhar notícia

Marcelo Camargo/Agência Brasil
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (07). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio.


Os números sorteados foram: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


20 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 61.349,01 cada

1.483  apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.363,78 cada

Publicidade


Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h de sábado (09), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Publicidade


A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.



BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



Leia também: 



Imagem
Operação do Gaeco em Londrina tem como alvo integrantes de organização criminosa
Desde o início da manhã desta quinta-feira (07), as equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organi
Mega Sena Mega Sena Acumulada resultado mega sena de hoje Prêmio milionário
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas