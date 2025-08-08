Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (07). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio.





Os números sorteados foram: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





20 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 61.349,01 cada

1.483 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.363,78 cada

Publicidade





Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h de sábado (09), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Publicidade





A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.









BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.









Leia também:







