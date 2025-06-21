Pesquisar

Apostas podem ser feitas até as 19h

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 130 milhões

Redação Bonde com Agência Brasil
21 jun 2025 às 11:04

Marcello Casal Jr./Agência Brasil
As seis dezenas do concurso 2.878 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 20h deste sábado (21), em São Paulo.


O prêmio da faixa principal está acumulado, durante 11 concursos seguidos, em R$ 130 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.


As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.


O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.


