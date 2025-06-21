Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 130 milhões

As seis dezenas do concurso 2.878 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 20h deste sábado (21), em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado, durante 11 concursos seguidos, em R$ 130 milhões.
Publicidade
Publicidade
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.
Entidade investigada em fraudes no INSS é ligada a outra associação com R$ 28 mi em descontos
A Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil), entidade investigada nas fraudes em descontos associativos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)