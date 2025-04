Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 50 milhões

As seis dezenas do concurso 2.854 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.





O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 50 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.





O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.





Dupla de Páscoa





O sorteio da Dupla também será realizado, a partir das 20h, no Espaço da Sorte. As apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília, nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e app Loterias Caixa.

O prêmio será o maior da história da modalidade, estimado em R$ 50 milhões. Caso um apostador acerte sozinho as dezenas e aplique todo o valor na poupança, receberá um rendimento de R$ 238 mil no primeiro mês. Publicidade



Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, a Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio e, assim, sucessivamente, conforme as regras da modalidade.





Esta é a nona edição do concurso especial da Dupla Sena. O maior prêmio da modalidade foi o da Dupla de Páscoa de 2024, quando duas apostas dividiram o total de R$ 37,5 milhões.