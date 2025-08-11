Mega-Sena sorteia R$ 40 milhões nesta terça-feira (12)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.899 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (09). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio, nesta terça-feira (12).





Os números sorteados foram: 10 - 22 - 28 - 42 - 44 - 51

5 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 32.574,43





4 acertos: 3.375 apostas ganhadoras, R$ 890,92

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h de terça-feira em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.









