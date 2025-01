Menina de 4 anos morre e número de vítimas de envenenamento chega a 5 no Piauí

Maria Gabriela da Silva, de 4 anos, morreu na noite de terça-feira (21) no Hospital de Urgência de Teresina, onde estava internada após comer arroz envenenado .

Hospital disse que todos os esforços foram realizados para restabelecer a saúde da menina. ''A direção lamenta o ocorrido e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor'', disse em nota ao UOL.

Morte de Maria é a quinta do caso de envenenamento. A mãe Francisca Maria da Silva, 32, o tio Manoel Leandro da Silva, 18, e os irmãos Davi Pereira Silva, de um ano, e Maria Lauane Fontenele, de três, também morreram envenenados.

, um inseticida de alta toxicidade. O crime aconteceu no dia 1º de janeiro, após a ceia de Ano-Novo.

A casa onde o crime ocorreu abrigava 11 pessoas. Francisco vivia com sua esposa, Maria dos Aflitos, os seis filhos dela e três netos. As vítimas foram Francisca Maria da Silva, 32 (enteada de Francisco); Manoel Leandro da Silva, 18 (irmão de Francisca); e duas crianças, filhas de Francisca: Igno Davi Silva, de 1 ano e 8 meses, e Maria Lauane Fontenele, de 3.

Homem tinha um relacionamento conturbado com os enteados. Segundo o delegado Abimael Silva, Francisco nutria um ódio particular por Francisca Maria, uma das vítimas.

Ele teria manifestado a raiva pela enteada no leito de morte. Segundo o delegado, Francisco não escondia o desprezo por Francisca, mesmo quando ela já estava gravemente debilitada no hospital. Esse comportamento reforça a hipótese de um crime premeditado e motivado por sentimentos de raiva.

Desprezo e ódio pelos enteados são apontados como a principal motivação. Durante os depoimentos, Francisco teria descrito Francisca com termos depreciativos como "boba", "matuta" e "inútil". Ele também chamou os filhos de sua esposa de "primatas" e demonstrou incômodo constante com a presença deles.

A investigação indicou a presença de veneno no arroz. O terbufós é um agrotóxico de uso restrito no Brasil, autorizado apenas para aplicações agrícolas. Sua comercialização é permitida apenas para produtores rurais devidamente cadastrados e treinados para seu manuseio seguro.

