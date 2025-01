Laudo aponta que família do Piauí consumiu alimentos com chumbinho, diz TV

Um laudo da polícia científica do Piauí aponta que foi encontrado terbufós, um composto químico presente no chumbinho, nos alimentos consumidos por uma família de Parnaíba (340 km de Teresina). O grupo passou mal no Ano-Novo.





Até o momento, duas pessoas já morreram. Uma das vítimas é uma criança de um ano e oito meses, e a outra é um jovem de 17 anos. Outras pessoas ainda estão internadas.





A informação sobre o laudo foi divulgada pelo programa Fantástico, da Rede Globo.





Parte da família foi internada com suspeita de envenenamento. O caso ocorreu na quarta-feira (1º).





Ao todo, segundo a polícia, sete pessoas chegaram a ser hospitalizadas. São todas de uma mesma família que já passou por situação semelhante em agosto, quando duas crianças morreram após comer caju dado por uma vizinha. Não se sabe se há relação entre os casos.





A principal suspeita, segundo a Polícia Civil, é de intoxicação por ingestão de alimentos contaminados. A família havia recebido doação de peixes e arroz. Os doadores se apresentaram de forma espontânea para prestar depoimento.





"Policiais civis estiveram no local e foram apreendidos alimentos ingeridos pela família, que estão sendo analisados por peritos para conclusão de laudos, assim como todos os materiais necessários à investigação", disse a polícia, em nota, na última sexta (3).





Em entrevista à TV Clube, durante a semana, o diretor técnico do hospital que recebeu as vítimas, Carlos Teixeira, disse que eles chegaram com os mesmos sintomas: frequência cardíaca abaixo do normal, sudorese intensa, rebaixamento do nível de consciência.





Em nota, o hospital afirmou que sua equipe "atuou com total dedicação, seguindo todos os protocolos e medidas necessárias para garantir o melhor atendimento à criança desde sua admissão na unidade".