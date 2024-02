Menino de 7 anos morre ao cair do sétimo andar de prédio em SP

Um menino de sete anos morreu após cair do sétimo andar de um prédio no bairro do Tatuapé, em São Paulo.



Criança morreu após cair do sétimo andar de prédio no Tatuapé. Os Bombeiros foram acionados na manhã desta segunda-feira (19). Quatro viaturas atenderam ao chamado.



Menino teve parada cardiorrespiratória. Segundo os Bombeiros, a vítima foi encontrada com ferimentos na cabeça e em parada cardiorrespiratória. Ele foi levado a um pronto-socorro, mas morreu. O Instituto Médico Legal está preparando os laudos, que indicarão o que causou a morte da criança.



Caso foi registrado como morte suspeita. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que o caso foi registrado como morte suspeita, e que abriu inquérito para investigar o que aconteceu.