Mercado Livre fecha acordo para dar nome ao Pacaembu

O Mercado Livre, empresa do ramo do comércio eletrônico, e a Allegra Pacaembu, concessionária do estádio municipal do Pacaembu, anunciaram nesta quarta-feira (31) um acordo de "naming rights". O tradicional palco do futebol de São Paulo passa a se chamar Mercado Livre Arena Pacaembu.



De acordo com Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, "o investimento passa de R$ 1 bilhão, e é um contrato de até 30 anos". Na verdade, explicou, "são cinco anos renováveis sempre por mais cinco, mas com a intenção de fazer o contrato chegar aos 30 anos".

Cedido à iniciativa privada em acerto de 2019, o estádio está em obras desde 2021. O plano era de reabertura na final da Copa São Paulo de juniores, tradicionalmente realizada no local no aniversário da capital paulista, em 25 de janeiro. Houve atraso, no entanto, e o novo cronograma aponta reabertura na metade do ano.



Quando o Mercado Livre Arena Pacaembu for inaugurado, já não existirá o tobogã, arquibancada que ficava posicionada atrás do gol oposto ao portão principal. Está sendo erguido no espaço um prédio multiuso, que terá hotel, centro de convenções, lojas e restaurantes, todos com produtos ligados ao mercado livre -o centro de convenções, por exemplo, será o Mercado Pago Hall.



"É um momento especial para nós e para o Pacaembu", afirmou Eduardo Barella, executiva da Allegra Pacaembu. "Desde que iniciamos tudo, em 2021, investimos mais de R$ 600 milhões. Estamos gerando 3.000 empregos diretos e indiretos. E esperamos que esse impacto seja ainda maior."