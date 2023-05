Ministério da Agricultura manda recolher feijão impróprio para consumo

O Ministério da Agricultura anunciou nesta sexta-feira (19) o recolhimento de quatro lotes de feijão das marcas Sanes e Da Mamãe identificados como impróprios para consumo.







Os produtos apresentaram uma quantidade de grãos mofados e ardidos (fermentados) acima do limite permitido, o que indica má qualidade e representa risco à saúde, segundo a pasta.





No comunicado divulgado pelo Ministério da Agricultura, o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, Hugo Caruso, afirma que os grãos podem conter micotoxinas, que causam intoxicação alimentar e reações alérgicas.

Os feijões foram encontrados no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. De acordo com o ministério, os lotes dos produtos também haviam sido identificados em uma operação realizada em abril que apreendeu quase 157 toneladas de feijão na capital fluminense e na região metropolitana.





Foram afetados os lotes 51 do feijão cores e o lote 6 do feijão preto, ambos da marca Da Mamãe, e os lotes 030423 e 080323 do feijão preto da Sanes.





Segundo o Ministério da Agricultura, os consumidores que tiverem adquirido esses produtos precisam interromper o consumo imediatamente e entrar em contato com o comércio onde comprou o feijão para devolução ou descarte adequado.





Procuradas pela Folha, as marcas não responderam à tentativa de contato até a publicação da reportagem.