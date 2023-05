Casa noturna de Londrina organiza show para ajudar no tratamento de influencer atacada por ex

A casa noturna 2800 Music Clube, localizada na avenida Higienópolis em Londrina, vai organizar uma noite de shows, no dia 24 de maio, repleta de artistas sertanejos para angariar fundos para ajudar no tratamento da influenciadora digital Daniele Cavalcante Gonçalves, que sofreu uma tentativa de feminicídio por parte do seu ex-namorado há pouco mais de uma semana.





Internada no HU (Hospital Universitário) de Londrina, ela deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e foi transferida para a enfermaria na sexta-feira (12), após apresentar melhora em seu quadro de saúde, de acordo com a assessoria de imprensa da entidade. O suspeito, Gabriel Augusto Bermudes de Faveri, foi preso na quinta-feira (11) em um clínica psiquiátrica em Maringá.

Publicidade

Publicidade





Via Instagram, a casa noturna publicou o cartaz das atrações da noite, que vai contar com duplas como Davi & Fernando, Léo & Raphael, João Marcio & Fabiano e Lucca & Matheus, além dos artistas que são sucesso nacional, como DJ Chris no Beat e Luan Pereira, que já fizeram parceiria com Ana Castela, artista sertaneja mais ouvida no Brasil atualmente. "A 2800 abre as portas em prol da nossa amiga e cliente Dani. Toda a portaria arrecada será revertida aos cuidados da mesma. Vamos ajudar!", publicou o perfil da casa.



O promoter do local Cleverson Borges de Oliveira comenta que a ideia veio do cantor Davi, da dupla Davi & Fernando. "[A ideia surgiu] do Fernando, que sugeriu aos músicos que conhecem ela [SIC] e toparam e nos procurou por conhecermos a mesma também. [O objetivo é] ajudar com futuros tratamentos. Ela e a família deram o aval. Achamos que toda ajuda nessa hora é bem-vinda para futuros tratamentos plásticos, fisioterapêuticos e psicológicos", diz.

Publicidade





O evento está marcado para a próxima quarta-feira (24) e terá início às 22h. Ingressos podem ser adquiridos por meio de promoters.