Morre segundo menino que comeu bombom supostamente envenenado no Rio de Janeiro

Morreu nesta quarta-feira (9) o menino de sete anos que estava internado havia dez dias no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro, em estado grave por suspeita de envenenamento.

Benjamin Rodrigues Ribeiro teve a morte cerebral confirmada pela equipe médica. De acordo com a direção do hospital, o protocolo técnico de diagnóstico de morte encefálica do paciente seguiu o processo preconizado, sendo finalizado nesta quarta.





A criança foi hospitalizada após comer um bombom supostamente envenenado. Segundo investigação da Polícia Civil, Benjamin teria recebido parte do chocolate de um colega, Ythallo Rafael, de 6 anos, que também comeu o doce e morreu naquele mesmo dia, 30 de setembro.





A suspeita é de que uma mulher tenha oferecido o bombom para Ythallo, que dividiu com o amigo.





O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, que tenta confirmar a versão do envenenamento e identificar a suspeita.





Os meninos foram atendidos inicialmente na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Del Castilho, na zona norte do Rio, no dia 30 de setembro.





Ythallo teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Benjamin foi transferido para o Hospital Miguel Couto, onde ficou em estado grave durante toda a internação.





Peritos do IML (Instituto Médico Legal) identificaram a presença de partículas granuladas amarronzadas, com característica compatível a chumbinho, no estômago de Ythallo, durante o exame cadavérico. A polícia aguarda o laudo do exame toxicológico para confirmar a substância.





No momento, segundo os investigadores, há buscas por imagens de câmeras de segurança que possam esclarecer os fatos, e outras testemunhas são ouvidas.