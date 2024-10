Nova Câmara de Londrina segue de direita, mas vereadores têm bandeiras próprias

O também advogado especialista em direito eleitoral Nilso Paulo da Silva considera que a atuação dos vereadores é mais calcada em ideais próprios que pela identificação partidária. “A próxima legislatura tem o Santão, a Michele Thomazino e a Jessicão. Mas, enquanto os dois primeiros são do PL, a terceira é do PP”, recorda, comparando as linhas de atuação dos três.

Publicidade





Outro ponto que indica a ausência de conexão com os propósitos partidários é a troca de legendas. “O Robert Fu saiu do PDT e foi para o PL. O [Marcelo] Oguido e a Flávia Cabral eram do PTB e foram para o PP. Então, a conclusão que eu chego é que é uma questão mais pessoal [do que de idealismo partidário]”, exemplifica.





Ambos os especialistas ressaltam, entretanto, a notável redução de legendas representadas na Câmara de Vereadores, com concentração em dois principais - o PL e o PP, ambos com seis eleitos. “Essa maior aglutinação em poucos partidos está em consonância com o processo de redução do número de partidos, em curso no Brasil, em decorrência das recentes alterações nos sistemas eleitoral e partidário”, ressalta Curti.

Publicidade





Para Silva, o grande número de legendas é algo que leva à atuação mais personalizada do vereador. “O partido se constitui para enfileirar uma ideologia. Quando passa de 30, então, como fica a questão ideológica? Esse alto número de legendas é utilizada como ferramenta de eleição”, destaca