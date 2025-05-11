Ninguém acerta os números da Mega-Sena e prêmio vai para R$ 55 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.861 da Mega-Sena, sorteadas na noite de sábado (10), em São Paulo. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 55 milhões.





Os números sorteados ontem foram 02, 21, 27, 46, 51 e 53.

A quina teve 55 acertadores e cada um receberá R$ 72.740,95. Os 5.930 apostadores que acertaram quatro dezenas vão receber R$ 963,80.





Os números do Concurso 2.862 serão sorteados na terça-feira (13), em São Paulo .



