Ninguém acerta os números da Mega-Sena e prêmio vai para R$ 55 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.861 da Mega-Sena, sorteadas na noite de sábado (10), em São Paulo. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 55 milhões.
Os números sorteados ontem foram 02, 21, 27, 46, 51 e 53.
A quina teve 55 acertadores e cada um receberá R$ 72.740,95. Os 5.930 apostadores que acertaram quatro dezenas vão receber R$ 963,80.
Os números do Concurso 2.862 serão sorteados na terça-feira (13), em São Paulo .
Moradores da Gleba Palhano e do Maria Celina, em Londrina, são premiados no Nota Paraná
Em Londrina, moradores dos bairros Gleba Palhano (Zona Sul) e Jardim Maria Celina (Zona Norte) foram contemplados com prêmios de R$ 1 mil no programa Nota Paraná, no sorteio desta quinta-feira (8).