Moradores da Gleba Palhano e do Maria Celina, em Londrina, são premiados no Nota Paraná

Em Londrina, moradores dos bairros Gleba Palhano (Zona Sul) e Jardim Maria Celina (Zona Norte) foram contemplados com prêmios de R$ 1 mil no programa Nota Paraná, no sorteio desta quinta-feira (8). Ao todo, o município acumulou 712 prêmios na edição de maio, totalizando R$ 49,8 mil distribuídos entre os contribuintes que pediram CPF na nota.





No caso da Gleba Palhano, um morador recebeu o prêmio de R$ 1 mil e o bairro ainda somou R$ 4,4 mil em outras premiações menores. Já no Jardim Maria Celina, o morador foi o único sortudo. O Centro liderou o ranking de bairros com maior valor total arrecadado, com R$ 5,4 mil em prêmios (80 premiados).

Outros bairros como o Jardim Morumbi também tiveram destaque, com um prêmio de R$ 1 mil entre os R$ 1,3 mil distribuídos (4 premiados). Também receberam prêmios moradores do Heimtal, Santa Rosa, Terra Bonita, Vila Larsen 1, Champagnat, Esperança, Leonor, Vila Ipiranga, Vivi Xavier, Andrade, Aurora, Bandeirantes, Catuaí, João Paz, Vila Casone e outros (confira a lista completa no fim da reportagem).





Londrina aparece na quinta posição entre os municípios com maior volume de prêmios do estado. O destaque da edição foi para São José dos Pinhais, que registrou o prêmio máximo de R$ 1 milhão e teve 386 premiados, totalizando R$ 1.026.350,00. Curitiba lidera em número de prêmios, com 3.492 contemplados, mas apresentou um total inferior em valores, com R$ 244.750,00.

Veja abaixo a lista completa dos bairros de Londrina que tiveram moradores premiados nesta edição do Nota Paraná.





Centro – R$ 5.400,00 (80 premiados)

Gleba Palhano – R$ 4.400,00 (55 premiados)





Jardim Morumbi – R$ 1.300,00 (4 premiados)

Jardim Maria Celina – R$ 1.000,00 (1 premiado)





Heimtal – R$ 350,00 (4 premiados)

Santa Rosa – R$ 350,00 (5 premiados)





Terra Bonita – R$ 350,00 (6 premiados)

Vila Larsen 1 – R$ 350,00 (4 premiados)





Champagnat – R$ 300,00 (4 premiados)

Esperança – R$ 300,00 (5 premiados)





Leonor – R$ 300,00 (4 premiados)





Vila Ipiranga – R$ 300,00 (4 premiados)





Vivi Xavier – R$ 300,00 (3 premiados)





Andrade – R$ 250,00 (3 premiados)





Aurora – R$ 250,00 (3 premiados)





Bandeirantes – R$ 250,00 (3 premiados)





Catuaí – R$ 250,00 (3 premiados)





Gleba Fazenda Palha – R$ 250,00 (3 premiados)





João Paz – R$ 250,00 (4 premiados)





Vila Casone – R$ 250,00 (3 premiados)





Bela Suíça – R$ 200,00 (3 premiados)





Jardim Bandeirantes – R$ 200,00 (3 premiados)





Jardim Tókio – R$ 200,00 (3 premiados)





Jardim Vale Verde – R$ 200,00 (2 premiados)





Jd Bandeirantes – R$ 200,00 (3 premiados)





Jd Quebec – R$ 200,00 (2 premiados)





Jd Tókio – R$ 200,00 (3 premiados)





Jd. Vilas Boas – R$ 200,00 (2 premiados)





Lerroville – R$ 200,00 (3 premiados)





Luiz de Sá – R$ 200,00 (3 premiados)





Olímpico – R$ 200,00 (3 premiados)





San Fernando – R$ 200,00 (3 premiados)





Shangri-Lá – R$ 200,00 (3 premiados)





Vila Siam – R$ 200,00 (3 premiados)





Vivendas do Arvoredo – R$ 200,00 (3 premiados)





Aeroporto – R$ 150,00 (3 premiados)





Alpes – R$ 150,00 (2 premiados)





Alphaville – R$ 150,00 (2 premiados)





Alto Cafezal – R$ 150,00 (2 premiados)





Antares – R$ 150,00 (2 premiados)





Califórnia – R$ 150,00 (2 premiados)





Continental – R$ 150,00 (2 premiados)





Estados – R$ 150,00 (2 premiados)





Guanabara – R$ 150,00 (2 premiados)





Jardim Alpes – R$ 150,00 (2 premiados)





Jardim América – R$ 150,00 (2 premiados)





Jardim Aragarça – R$ 150,00 (2 premiados)





Jardim do Sol – R$ 150,00 (2 premiados)





Jardim Europa – R$ 150,00 (2 premiados)





Jardim Gabriela – R$ 150,00 (2 premiados)





Jardim Hedy – R$ 150,00 (2 premiados)





Jardim Itapoã – R$ 150,00 (2 premiados)





Jardim Marabá – R$ 150,00 (2 premiados)





Jardim Pacaembu – R$ 150,00 (2 premiados)





Jardim Perobal – R$ 150,00 (2 premiados)





Jardim Pioneiros – R$ 150,00 (2 premiados)





Jardim Santa Alice – R$ 150,00 (2 premiados)





Jardim São Jorge – R$ 150,00 (2 premiados)





Jardim São Vicente – R$ 150,00 (2 premiados)





Jardim Tarobá – R$ 150,00 (2 premiados)





Jardim União da Vitória – R$ 150,00 (2 premiados)





João Turquino – R$ 150,00 (2 premiados)





Maria Cecília – R$ 150,00 (2 premiados)





Maria Lúcia – R$ 150,00 (2 premiados)





Maringá – R$ 150,00 (2 premiados)





Milton Gavetti – R$ 150,00 (2 premiados)





Monte Carlo – R$ 150,00 (2 premiados)





Ouro Branco – R$ 150,00 (2 premiados)





Parigot de Souza – R$ 150,00 (2 premiados)





Piza – R$ 150,00 (2 premiados)





Portal dos Pioneiros – R$ 150,00 (2 premiados)





Residencial Ana Terra – R$ 150,00 (2 premiados)





Residencial do Café – R$ 150,00 (2 premiados)





Roseira – R$ 150,00 (2 premiados)





Royal Golf – R$ 150,00 (2 premiados)





Saltinho – R$ 150,00 (2 premiados)





San Izidro – R$ 150,00 (2 premiados)





Santo Amaro – R$ 150,00 (2 premiados)





São Fernando – R$ 150,00 (2 premiados)





São Lourenço – R$ 150,00 (2 premiados)





São Marcos – R$ 150,00 (2 premiados)





São Vicente – R$ 150,00 (2 premiados)





Tucanos – R$ 150,00 (2 premiados)





União da Vitória – R$ 150,00 (2 premiados)





Universidade – R$ 150,00 (2 premiados)





Vila Brasil – R$ 150,00 (2 premiados)





Vila Casoni – R$ 150,00 (2 premiados)





Vila Nova – R$ 150,00 (2 premiados)





Vila Recreio – R$ 150,00 (2 premiados)





Localidade não informada – R$ 1.250,00 (20 premiados)





Municípios com maior número de prêmios:





São José dos Pinhais – 386 prêmios – R$ 1.026.350,00





Curitiba – 3.492 prêmios – R$ 244.750,00





Campo Mourão – 129 prêmios – R$ 108.800,00





Pinhais – 167 prêmios – R$ 61.800,00





Londrina – 712 prêmios – R$ 49.800,00





Maringá – 579 prêmios – R$ 41.150,00





Ponta Grossa – 493 prêmios – R$ 33.850,00





Cascavel – 396 prêmios – R$ 27.350,00





Foz do Iguaçu – 263 prêmios – R$ 19.800,00