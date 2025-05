Em Londrina, Mostra de Música de Câmara encerra a programação de concertos

Com programação memorável, a edição 2025 da Mostra de Música de Câmara de Londrina começa a se despedir do público geral neste sábado, quando a Capela da Catedral recebe Recital de Violão com Natanael Fonseca e uma travessia sonora por diferentes épocas e estilos musicais, às 11 horas da manhã.





No Villa Rica, às 20 horas, o programa do concerto de encerramento apresenta um repertório que conecta diferentes períodos e estilos musicais, começando pela abertura, com o Prelúdio da Suíte nº 2 para Violoncelo Solo, de J. S. Bach, seguido pela Sonata para Violoncelo e Piano, de Claude Debussy.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Haverá também um tributo ao aclamado violoncelista Antonio Meneses, um dos mais importantes músicos brasileiros, falecido em 2024 e que levou violoncelo brasileiro aos grandes palcos do mundo.





Na segunda-feira (5), haverá um encontro para alunos do projeto Orquestrando o Futuro para alunos da rede municipal. Na ocasião, 40 alunos das escolas participantes farão um intercâmbio com os músicos Nikolau Ratchev (violino) e Alberto Castillo (viola).

Publicidade





CAMINHOS DO VIOLÃO





Publicidade

O instrumentista, arranjador e violista Natanael Fonseca apresenta neste sábado (03), a partir das 11horas, na Capela da Catedral Metropolitana de Londrina, o Recital Caminhos do Violão: do Clássico Europeu à Alma Brasileira. O recital é uma viagem sonora pelos diversos caminhos do violão, revelando sua riqueza expressiva ao transitar por séculos, estilos e culturas. A entrada é gratuita.





SERVIÇO

Publicidade





Recital Caminhos do Violão com Natanael Fonseca, às 11 horas, na Capela da Catedral

Publicidade





Concerto de Encerramento da Mostra de Música de Câmara de Londrina, às 20 horas, Espaço Villa Rica

Quando: sábado (3)





Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada) na plataforma Sympla