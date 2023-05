Nove em dez brasileiros dizem acreditar em Deus, mostra pesquisa

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos aponta que aproximadamente nove em cada dez brasileiros (89%) dizem acreditar em Deus ou em um poder superior. O levantamento foi feito em 26 países, com 19.731 entrevistados, sendo mil no Brasil, entre os dias 20 de janeiro e 3 de fevereiro deste ano. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.







O Brasil aparece no topo do ranking no quesito ao lado da África do Sul (89%) e da Colômbia (86%). Os países em que menos pessoas afirmaram acreditar em Deus foram o Japão (19%), a Coreia do Sul (33%) e a Holanda (40%). A média global é de 61%.





Chamado "Global Religion2023", o estudo foi feito por meio da plataforma online Global Advisor da Ipsos e, na Índia, por meio da IndiaBus.

Os brasileiros também lideram o ranking mundial dos que creem na existência de um paraíso: 79% dos entrevistados no Brasil expressaram essa convicção -mesmo índice do Peru.





Na outra ponta, 66% dos brasileiros disseram acreditar que há um inferno, índice que colocou o país em segundo lugar na categoria, atrás da Turquia (76%). Bélgica (16%), Suécia (21%) e Espanha (22%) são os que aparecem entre os que menos creem no inferno.





A grande maioria dos brasileiros entrevistados (90%) também afirma que acreditar em Deus ou em forças superiores possibilita a superação de crises, como doenças, conflitos e desastres.





Na pesquisa, 76% dos brasileiros dizem que seguem algum tipo de religião. Dentro deste universo, a maior parte se denominou cristão (70%).