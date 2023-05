Ministros emitem nota de repúdio contra racismo sofrido por Vini Jr.

Os Ministérios do Esporte, da Igualdade Racial, das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública e dos Direitos Humanos e da Cidadania emitiram uma nota conjunta nesta segunda-feira (22) repudiando "nos mais fortes termos" os ataques racistas sofridos "reiteradamente" pelo jogador Vinicius Júnior, do Real Madrid, no Campeonato Espanhol.





Os Ministérios pedem que as "autoridades governamentais e esportivas da Espanha" tomem providências necessárias "a fim de punir os perpetradores e evitar a recorrência desses atos". O pedido também é feito à Uefa, que gerencia o futebol europeu, e à Fifa.





A nota ainda ressalta que o governo brasileiro está atuando em cooperação com o Executivo espanhol para "coibir, reprimir e promover políticas de igualdade racial" além de "compartilhar conhecimento e boas práticas para ampliar o acesso de pessoas afrodescendentes e imigrantes ao esporte com total intolerância a toda e qualquer prática discriminatória".





O episódio de racismo ocorrido na partida contra o Valencia, neste domingo (21), já havia gerado críticas dos ministros do governo brasileiro nas redes sociais e o presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva, comentou sobre o tema na abertura de uma coletiva de imprensa que deu no Japão, ao fim do G7.