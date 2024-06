Número de mortes pelas chuvas no Rio Grande do Sul sobe para 178; 34 desaparecidos

Governo envia helicópteros e aviões militares para auxiliar no combate ao fogo no pantanal

As Forças Armadas disponibilizaram seis helicópteros e dois aviões para auxiliar no combate aos incêndios na região do pantanal, e mais equipamentos são avaliados. Duas bases de apoio foram criadas e 500 combatentes, destacados para as ações.