Onça-pintada descoberta no Pantanal recebe o nome de Bia, em homenagem à judoca brasileira

Uma onça-pintada encontrada pela primeira vez no Pantanal mato-grossense recebeu o nome de Bia, em homenagem a Beatriz Souza, a judoca campeã nas Olimpíadas de Paris. O animal foi fotografado nas margens do Rio Piquiri, no Parque Estadual Encontro das Águas.



O fotógrafo Henrique Olsen, responsável pelos registros, contou ao F5 que encontrou e fotografou a onça na semana passada. Após enviar as fotos para uma bióloga do Projeto Jaguar Identification, responsável por monitorar e estudar as onças-pintadas na região, descobriu-se que aquele era um animal jamais visto antes.



"Ela faz a identificação através das pintas do rosto dela. A pinta da onça é igual a uma digital, então cada uma é distinta, não tem onças com pintas iguais no rosto", explicou Henrique. "E quando eu encontrei essa onça, eu fiquei na dúvida, porque eu nunca tinha visto uma parecida com aquela", contou ele.





Após identificada como uma nova descoberta, o fotógrafo e o projeto resolveram homenagear Beatriz Souza, que havia ganhado a primeira medalha de ouro do Brasil no judô. "A gente teve a ideia de dar essa homenagem a Bia, a primeira brasileira a conseguir uma medalha de ouro para o Brasil."