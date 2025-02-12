Onda de calor: sensação térmica será alta, mas de 70°C é improvável

Uma onda de calor prevista para os próximos dias deve elevar as temperaturas em diversas regiões do Brasil, com sensação térmica podendo ultrapassar os 40°C em algumas áreas. Especialistas, no entanto, descartam a possibilidade de valores extremos, como os 70°C que circularam recentemente nas redes sociais.





Onda de calor que atinge o Sul do Brasil se expandirá para o Sudeste e Nordeste nos próximos dias. As temperaturas podem ultrapassar os 40°C em cidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.





Combinação de altas temperaturas e umidade relativa do ar aumenta sensação térmica. Fenômeno é característico do verão, mas intensidade atual tem chama a atenção por recordes históricos, segundo o InMet (Instituto Nacional de Meteorologia).





O que é sensação térmica? É um índice biometeorológico que combina variáveis como temperatura, umidade relativa do ar, vento e radiação solar para medir como o corpo humano percebe o calor.





Dias quentes e úmidos prejudicam a evaporação do suor. Como este é o principal mecanismo de regulação da temperatura corporal, a sensação de calor e os riscos à saúde aumentam.





POR QUE 70 ºC É IMPROVÁVEL?





Viralizou nas redes sociais nos últimos dias que a sensação térmica poderia chegar a 70°C no Brasil, com 41°C de temperatura e 80% de umidade. A estimativa se baseia numa tabela do Núcleo de Climatologia Aplicada ao Meio Ambiente da Escola de Engenharia de São Carlos da USP (Universidade de São Paulo).





Confusão ocorre porque a tabela foi mal interpretada pelos leitores. A informação é do pesquisador do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) Bruno Brezenski.





"A pessoa pegou um resumo da previsão e combinou a temperatura e a umidade relativa máximas, cujos picos costumam ocorrer em horários bem diferentes, e 'jogou' na tabela. A maior temperatura geralmente ocorre no meio da tarde, e a umidade máxima, de madrugada ou ao amanhecer. É um uso errado dos dados e da tabela. Precisa coincidir os dados de temperatura e umidade para um mesmo horário", disse Bruno Brezenski.





Brezenski reforça que a tabela da USP apresenta combinações teóricas de temperatura e umidade, mas nem todas são viáveis na prática. De acordo com o pesquisador, é errado olhar para a tabela e dizer que podemos ter 100% de umidade a 42 °C já que isso é muito difícil de ocorrer em condições naturais.





Pesquisador alerta para o risco de desinformação e alarmismo climático. "Casos recentes, como o do ano passado, mostraram como equívocos na divulgação de dados podem gerar pânico desnecessário. Ondas de calor são eventos sérios, mas precisam ser comunicados com precisão para que as pessoas saibam como se proteger", afirmou.





Ele também destacou que o calor extremo é uma das principais causas de mortes relacionadas ao clima -superando tempestades, furacões e tornados. Por isso, é fundamental que as pessoas entendam a gravidade desses eventos, mas sem exageros que possam levar ao descrédito ou ao pânico.





CUIDADOS DURANTE A ONDA DE CALOR





Calor extremo pode causar desconforto e riscos à saúde, especialmente para idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. Especialistas recomendam cuidados extras:

Beba água regularmente;

Use roupas leves e claras;

Evite atividades ao ar livre nos horários mais quentes (10h às 16h);

Busque locais arejados e com sombra.



