IPTU 2025: prazo para pagamento do 2º lote em Londrina vai até esta sexta-feira

Encerra nesta sexta-feira (14) o prazo final para efetuar o pagamentos do Lote 2 do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2025 em Londrina. Ao todo, foram lançados para esta segunda etapa 141.437 carnês, enviados via correspondência postal pela SMF (Secretaria Municipal de Fazenda).





O carnê inclui os valores do imposto e também da Taxa de Coleta de Lixo, e há opção de pagamento à vista e também de parcelamento em até 11 vezes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Disponível 24h por dia aos contribuintes, o portal da Prefeitura reúne todas as informações e orientações necessárias na seção IPTU 2025, com banner destacado na página principal do site. Nessa área virtual, é possível fazer a emissão da 2ª via, bem como consultas ao sistema, verificação de dados e acessar outras opções.





Wanda Kono, diretora de Arrecadação da SMF, lembra aos munícipes que, caso não tenham recebido o carnê por algum motivo, basta entrar no portal para obter e imprimir a guia.

Publicidade





“Trata-se de um procedimento simples, onde é necessário apenas informar o número da inscrição imobiliária e o CPF ou CNPJ do proprietário/titular do imóvel. O acesso on-line facilita a vida e é o meio mais prático para realizar os pagamentos. Além disso, quem deseja pagar o IPTU à vista pode fazer via Pix, modalidade essa disponível apenas pelo site da Prefeitura”, frisou.



