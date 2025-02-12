Pesquisar

IPTU 2025: prazo para pagamento do 2º lote em Londrina vai até esta sexta-feira

Redação Bonde com N.Com
12 fev 2025 às 13:45

Vivian Honorato/PML
Encerra nesta sexta-feira (14) o prazo final para efetuar o pagamentos do Lote 2 do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2025 em Londrina. Ao todo, foram lançados para esta segunda etapa 141.437 carnês, enviados via correspondência postal pela SMF (Secretaria Municipal de Fazenda).


O carnê inclui os valores do imposto e também da Taxa de Coleta de Lixo, e há opção de pagamento à vista e também de parcelamento em até 11 vezes.

Disponível 24h por dia aos contribuintes, o portal da Prefeitura reúne todas as informações e orientações necessárias na seção IPTU 2025, com banner destacado na página principal do site. Nessa área virtual, é possível fazer a emissão da 2ª via, bem como consultas ao sistema, verificação de dados e acessar outras opções.


Wanda Kono, diretora de Arrecadação da SMF, lembra aos munícipes que, caso não tenham recebido o carnê por algum motivo, basta entrar no portal para obter e imprimir a guia. 

“Trata-se de um procedimento simples, onde é necessário apenas informar o número da inscrição imobiliária e o CPF ou CNPJ do proprietário/titular do imóvel. O acesso on-line facilita a vida e é o meio mais prático para realizar os pagamentos. Além disso, quem deseja pagar o IPTU à vista pode fazer via Pix, modalidade essa disponível apenas pelo site da Prefeitura”, frisou.


O prazo para quem precisa reportar o não-recebimento do carnê vai até 28 de fevereiro, uma vez que, após essa data, os contribuintes serão considerados como notificados dos lançamentos do IPTU e da taxa de coleta.

Outro benefício concedido apenas a quem paga o IPTU à vista é o acesso ao desconto progressivo ofertado pelo Município. Aqueles que quitaram o valor do imposto nesse formato, em 2025, podem desfrutar do desconto que chega até 15%, no máximo, em caso de pagamento à vista nos últimos anos. 


“O desconto adquirido neste programa é de 1% ao ano, iniciando na margem de 10% sobre o valor integral, e alcançando o teto de 15%”, citou Kono.


Já os contribuintes que preferirem parcelar o IPTU 2025 conseguem dividir o valor em até 11 vezes, respeitando os vencimentos existentes e a parcela mínima de R$ 65.


Wanda Kono reforçou, ainda, que a Secretaria Municipal de Fazenda continua à disposição do público, oferecendo outras formas de atendimento, como o número telefônico (43) 3372-4424, que também é WhatsApp, e o agendamento eletrônico de atendimentos presenciais pelo portal www.londrina.pr.gov.br.


