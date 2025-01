Onda de calor vem aí: quais estados vão sofrer com temperatura sufocante?

Uma bolha de calor deve atingir o Brasil nas próximas horas, aumentando as temperaturas em vários lugares do Brasil. Segundo a Climatempo, trata-se de uma nova "onda de calor", mas nem todas as regiões terão influência desse fenômeno.





Ventos devem dificultar a passagem de uma frente fria, provocando uma bolha de ar quente. A tendência é que o calor provocado por esse fenômeno seja sentido de forma mais forte no Sul e Centro-Oeste do Brasil. As temperaturas deverão ficar acima dos 40ºC.





Regiões que devem sentir 40ºC estão próximas de fronteiras. Segundo a Climatempo, o calor acima dos 40ºC ocorrerá no oeste do Rio Grande do Sul, no oeste e sul de Mato Grosso do Sul e em áreas próximas às fronteiras da Argentina e do Paraguai. A Climatempo explica que, embora a abrangência da área de calor intenso não seja grande, o período muito quente na região pode ser chamado de "onda de calor".





O calorão se espalha por outras áreas. A previsão é que o calor atinja outros estados do Sul e também do Sudeste, com temperaturas de até 38ºC. As áreas influenciadas pela bolha de calor são o oeste de Santa Catarina e do Paraná, o extremo oeste de São Paulo e o centro-sul de Mato Grosso do Sul.





As temperaturas altas devem persistir até dia 18 de janeiro. A partir do dia 19 a Climatempo informa que há possibilidade de uma entrada de frente fria no Rio Grande do Sul, que trará um clima mais ameno.





"Calor excessivo" é esperado em Porto Alegre na quinta (16) e sexta-feira (17). A temperatura pode atingir marcas de 36ºC a 38ºC em vários pontos da região metropolitana da capital gaúcha, "mas, isoladamente nos vales, haverá marcas mais altas", segue a MetSul em nota.





Alerta para risco de temporais. Ainda segundo a MetSul, o calor intenso deve "criar condições propícias para temporais isolados com chuva forte, vendavais e granizo, especialmente na segunda metade da semana, notadamente a partir da quinta-feira".





Outras capitais de estados também terão altas temperaturas. Nos próximos dias, São Paulo poderá registrar temperaturas de até 29ºC, enquanto Florianópolis e Campo Grande poderão ter calor de até 33ºC.





O QUE É BOLHA DE CALOR





A bolha calor se forma quando uma área de alta pressão permanece sobre uma região por dias ou semanas. O fenômeno, conforme a MetSul, aprisiona o ar quente "por baixo", funcionando "como uma tampa de panela". Na América do Sul, a atual bolha de calor tem seu centro entre o Paraguai e o Centro-Oeste do Brasil.





Massas de ar quente se expandem verticalmente, criando uma cúpula de alta pressão. Essa cúpula "desvia sistemas meteorológicos, como frentes frias, ao seu redor", diz a MetSul. Quando o sistema de alta pressão se instala, o ar abaixo aquece a atmosfera e dissipa a cobertura de nuvens, o que pode aquecer ainda mais os solos nas regiões afetadas.





Mudanças climáticas aumentam duração e frequência de bolhas de calor no Brasil e pelo mundo. "Evidências de estudos sugerem que a mudança climática está aumentando a frequência de cúpulas de calor intensas, bombeando-as para mais alto na atmosfera, algo não muito diferente de adicionar mais ar quente a um balão de ar já aquecido", diz a MetSul, em nota.