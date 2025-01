Passageira de avião em Ubatuba está em estado grave; marido e filhos seguem estáveis

Mireylle Fries, 41, uma das sobreviventes da explosão do jatinho que se acidentou em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, nesta quinta-feira (9), está em estado grave, de acordo com o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba.





Ela é uma das donas da aeronave e viajava de Mineiros, em Goiás, para o litoral paulista, na companhia do marido, Bruno Almeida Souza, 48, e do casal de filhos, de 6 e 4 anos.





"O estado de saúde das crianças e do homem é estável, e o quadro da mulher é considerado grave", afirmou a assessoria da unidade nesta sexta-feira (10).





Todos foram atendidos na Santa Casa de Ubatuba e depois transferidos para o hospital regional em Caraguatatuba, vizinha à Ubatuba.





Não foram detalhados a quais procedimentos médicos a mulher foi submetida.





PILOTO SERÁ SEPULTADO EM RIBEIRÃO PRETO





O corpo do piloto Paulo Seghetto, 55, que conduzia o jatinho, será sepultado nesta sexta em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, cidade onde ele nasceu.





A cerimônia será no Memorial Parque dos Girassóis e está agendada para as 13h.





Segundo o perfil de Seghetto no LinkedIn, ele comandava aeronaves desde 1997 e trabalhou por 12 anos na Passaredo, atual Voepass.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido e teve parada cardiorrespiratória. Foram feitas as manobras de ressuscitação, mas ele não resistiu. A morte foi confirmada às 11h23, no local do acidente.





O avião de pequeno porte tentou pousar no Aeroporto Estadual de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, ultrapassou a pista e explodiu na praia do Cruzeiro, na manhã desta quinta-feira (9).





O jatinho, que decolou do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás, transportava os quatro passageiros.

Mireylle é filha de Milton Fries, considerado um dos pioneiros da produção de soja em Mineiros. Ele também foi dono da empresa Real Máquinas, que vende maquinário agrícola. Morreu em 2012.





Segundo a Rede Voa, que administra o aeroporto, chovia no momento do acidente e a pista estava molhada. Após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista e atravessou o alambrado da cabeceira 9, disse a empresa.





A aeronave é um Cessna Citation 525 CJ1, fabricado em 2008, com capacidade para sete pessoas, de prefixo PR-GFS. Segundo o RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro), o jatinho é compartilhado pela família Fries. A data de compra registrada é novembro de 2020.