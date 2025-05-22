Polícia Federal abre concurso com salário inicial de até R$ 26,8 mil

A Polícia Federal publicou o edital de um novo concurso público com 1.000 vagas para diferentes cargos da instituição. Os salários iniciais chegam a R$ 26.800 e as inscrições para as vagas estarão abertas entre os dias 26 de maio e 13 de junho no site do Cebraspe, banca responsável pela seleção.





Os cargos estão distribuídos da seguinte maneira: 120 vagas para delegados, 69 para peritos, 630 para agentes, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas. A aplicação das provas está prevista para o dia 27 de julho.





O valor da taxa de inscrição é diferente para cada um dos cargos e deve ser pago até o dia 20 de junho. É possível solicitar isenção do pagamento caso o candidato esteja inscrito no CadÚnico (cadastro do governo federal) ou se for doador de medula óssea.





Entre os requisitos estão diploma de nível superior, carteira de habilitação na categoria "B" ou superior, e idade mínima de 18 anos.





VALOR DAS TAXAS





- Delegado de Polícia Federal: R$ 250

- Perito Criminal Federal: R$ 250

- Escrivão de Polícia Federal: R$ 180

- Agente de Polícia Federal: R$ 180

- Papiloscopista Policial Federal: R$ 180





Segundo o edital, 20% das vagas são reservadas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência (PcD). Todos os cargos possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais. As remunerações variam conforme as posições.





SALÁRIOS INICIAIS





- Delegado de Polícia Federal: R$ 26.800

- Perito Criminal Federal: R$ 26.800

- Escrivão de Polícia Federal: R$ 14.164,81

- Agente de Polícia Federal: R$ 14.164,81

- Papiloscopista Policial Federal: R$ 14.164,81





Érico Palazzo, coordenador de carreiras policiais do Gran Concursos, diz que além das 1.000 vagas imediatas, há previsão de uma segunda turma de formação. "O governo federal já anunciou que vai nomear outras mil pessoas em 2026. Isso dobra o número de oportunidades e torna este concurso ainda mais estratégico para quem sonha com a carreira policial", afirma.





A coordenadora adjunta da área, Luana Davico, destaca as mudanças que foram previstas no conteúdo programático do cargo de delegado. "Foram incluídas duas novas disciplinas: Direito Ambiental e Direitos Humanos. Isso acompanha uma tendência nacional nos concursos das polícias civis e federais, que vêm incorporando temas ligados à proteção de direitos fundamentais e à legislação ambiental, especialmente para cargos como delegado e perito", diz.





DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR CARGO





Cargo - Vagas

Delegado - 120

Perito - 69

Agente de Polícia Federal - 630

Escrivão - 160

Papiloscopista - 21





COMO SERÃO AS PROVAS





Todos os cargos contarão com a aplicação de uma prova objetiva, uma prova discursiva, um exame de aptidão física e uma avaliação médica. Aqueles que desejam se tornar delegados também deverão passar por uma prova oral. Escrivães terão que passar por avaliação prática de digitação.





Os cargos de delegados e perito contarão ainda com avaliação de títulos. A avaliação psicológica e a investigação social também serão obrigatórias para todos os candidatos.





Depois desses processos, os aprovados deverão passar por um curso de formação profissional, de caráter eliminatório, que é feito pela Academia Nacional de Polícia, no Distrito Federal.





A prova objetiva para o cargo de delegado terá a duração de 3 horas e 30 minutos, enquanto a prova discursiva terá a duração de 5 horas. Para os demais cargos, as provas serão aplicadas juntas e terão a duração de 4 horas e 30 minutos.





CRONOGRAMA





Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição - 26 de maio a 2 de junho





Período de solicitação de inscrição - 26 de maio a 13 de junho





Data final para o pagamento da taxa de inscrição - 20 de junho





Aplicação das provas objetivas e discursiva - 27 de julho





Realização do exame de aptidão física - 13 e 14 de setembro





Realização da avaliação biopsicossocial - 25 e 26 de outubro





Realização da avaliação médica - 25 e 26 de outubro





