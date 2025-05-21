Prazo para isenção da taxa de inscrição do vestibular da UEM termina nesta quinta-feira

As inscrições para o Vestibular de Inverno 2025 da UEM (Universidade Estadual de Maringá) se encerram no dia 4 de junho. Mas o prazo para solicitar isenção da taxa de R$ 194 termina às 23h59 desta quinta-feira (22). Para o procedimento, o candidato precisa acessar o site do Vestibular e, primeiramente, preencher o formulário de inscrição.
Para ser isento do pagamento da taxa o candidato deve estar regularmente registrado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa. No formulário de inscrição o interessado precisa selecionar “Sim” no campo “Solicita a isenção da taxa por carência?”.
Além disso, deve anexar a documentação necessária, incluindo o comprovante do CadÚnico atualizado, obtido no site ou aplicativo oficial Cadastro Único, e o comprovante de conclusão do ensino médio ou de declaração de que está cursando a última série do ensino médio. O resultado da análise dos pedidos será publicado por meio de edital, na próxima segunda-feira (26).
O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido poderá interpor recurso de 26 a 28 de maio, mediante envio de requerimento para o e-mail [email protected]. O resultado dos recursos será publicado no dia 30 de maio. O candidato que não for contemplado com a isenção deverá pagar a taxa de inscrição até o dia 6 de junho de 2025.
O edital das inscrições homologadas será publicado no dia 13 de junho. A prova ocorrerá em 13 de julho, com aplicação nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Maringá, Paranavaí, Ponta Grossa e Umuarama.
