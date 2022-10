Piloto de Londrina é resgatado em floresta de Roraima

O piloto londrinense Otávio Augusto Munhoz Silva foi localizado neste domingo (9), em Roraima, após 13 dias perdido em uma mata fechada. A aeronave que ele pilotava sofreu uma queda no dia 27 de setembro e a Força Aérea Brasileira localizou-a no dia seguinte. Havia pegadas dele próximas à aeronave, que ficou destrocada, o que era um indicativo que ele estava vivo.







A esposa dele, Gleice Tamires Ferreira, viajou para a capital Boa Vista para acompanhar as buscas e ficou aliviada com a notícia do resgate. "Ele ficou 13 dias perdido na mata e foi resgatado por um barqueiro. Ele estava na margem do rio quando foi encontrado”, disse ela, em entrevista à FOLHA na tarde deste domingo.

“Ele ainda está muito confuso e exausto, não estamos conseguindo conversar com ele. Foram 13 dias dentro da mata, sem ter o que comer, só com água. A gente está respeitando este momento dele. Ele está no hospital recebendo cuidados", acrescentou, dizendo que ainda não há previsão de retorno a Londrina.







A irmã de Otávio, a guarda municipal Cássia Munhoz também foi a Roraima. Ela disse que ele está tomando soro. “Ele está bem e fazendo exames. Ele estava com uma dor do lado esquerdo do corpo e havia a suspeita de que estivesse com a costela quebrada, mas fizeram exames e não está com fratura", observou. Ela explicou que os médicos estão esperando o resultado do exame da malária para ver se vão liberá-lo.





“Glória a Deus. Eu senti alívio. Saber que ele está vivo é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. Deus guardou ele. Cada pessoa com sua oração gerou uma soma de orações que deu força para ele continuar todos esses dias. Ele disse que teve muita paz, não se desesperou e caminhou todos os dias”, disse Cássia Munhoz, agradecendo as pessoas que torceram pelo irmão.





Algumas imagens divulgadas do local do acidente apontam que a aeronave pegou fogo após a queda. Silva mora em Londrina e frequentemente faz serviços de transporte aéreo em outros estados.