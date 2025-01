Polícia pede exumação do corpo do empresário morto após anestesia em Santa Catarina

A Polícia Civil de Santa Catarina pediu à Justiça que o corpo de Ricardo Godoi, empresário morto após uma anestesia geral para tatuagem , seja exumado.

Investigação pede exumação para esclarecer a causa da morte e apurar possível homicídio culposo. Ainda de acordo com o delegado, na certidão de óbito, o hospital informou que a morte teria sido uma parada cardíaca em decorrência do uso de anabolizantes. À polícia, esposa de Ricardo informou que a vítima não usava a substância há pelo menos cinco meses.

A anestesia geral ocorreu no Hospital Dia Revitalite. Na sequência, a tatuagem começaria a ser feita na mesma clínica por uma equipe de três tatuadores. O UOL tenta contato com a unidade de saúde, o espaço segue aberto para manifestação.

Godoi, no entanto, teria tido um problema cardiorrespiratório logo após a sedação. Segundo relatou o tatuador, que preferiu não ser identificado, um cardiologista foi chamado durante as complicações e tentou reanimar o paciente, mas ele não sobreviveu.

