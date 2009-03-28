Pombo-correio levava celulares para presídio em SP

Presos da Penitenciária Danilo Pinheiro, de Sorocaba, no interior do Estado de São Paulo, estavam usando pombos-correio para receber componentes de telefones celulares.

Os equipamentos eram colocados em bolsas improvisadas com preservativos e amarrados às pernas das aves. Dois pombos foram capturados nesta semana pelos agentes penitenciários. Um deles tinha dois telefones celulares sem a bateria. O outro levava uma bateria e um carregador na bolsa atada à ave com o látex da camisinha.

Na última quarta-feira (25), os agentes perceberam que um pombo pousado no fio elétrico que passa sobre a ala destinada aos presos do regime semiaberto trazia algo fixado nas pernas. Eles atraíram a ave com alimentos e usaram uma rede de pesca para capturá-la. No dia seguinte, foi apanhado o outro pombo. Numa revista feita no presídio, não foram encontradas aves em poder dos presos.

A Polícia Civil vai investigar de onde partiram os pombos-correio. Há suspeita de que elas também transportavam drogas. Como essas aves retornam para o lugar em que foram criadas, o plano é soltá-las e acompanhar o seu voo.



