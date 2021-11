Prefeitura de Bauru multa McDonald's por manter banheiros multigênero

A história que começou com uma reclamação de uma consumidora em uma rede social contra o "comunismo" terminou numa autuação da Prefeitura de Bauru ao McDonald's por adotar banheiros multigênero em uma unidade da rede no interior de São Paulo.



O vídeo viralizou nas redes sociais nos últimos dias após a mulher afirmar que a rede, símbolo do capitalismo, era "comunista" por adotar banheiros, individuais, que podem ser utilizados por qualquer pessoa.

"Quero que todos vigiem. É um absurdo. Criança usa o mesmo banheiro. É o comunismo na cidade de Bauru. Uma vergonha", disse a mulher.



A prefeita bolsonarista Suéllen Rosim (Patriota), após tomar conhecimento do vídeo, disse em uma rede social que as exigências do Código Sanitário de Bauru não estavam sendo cumpridas e que "providências foram tomadas".



"Em relação a um vídeo que circula na internet sobre os banheiros de uma rede de lanchonete em Bauru, a Vigilância Sanitária esteve no local e as exigências do Código Sanitário do município não estão sendo cumpridas, portanto as providências foram tomadas", escreveu a prefeita.

A Vigilância Sanitária esteve na unidade do McDonald's da avenida Nações Unidas e, ao constatar que os banheiros eram multigênero, autuou o restaurante por não cumprir as exigências do artigo 96 do Código Sanitário.



"Os sanitários devem ser separados e identificados, para cada sexo", diz o parágrafo primeiro do artigo. O McDonald's tem prazo de 15 dias, a contar desde a última quinta-feira (11), para se manifestar sobre a autuação. Em caso de descumprimento ou de indeferimento das alegações, a unidade poderá ser multada e, em último caso, interditada.



Por meio de sua assessoria de comunicação, o McDonald's informou ter "o compromisso com a promoção de um ambiente inclusivo e de respeito em seus restaurantes e adotou cabines individuais e de uso independente para que todas as pessoas se sintam bem-vindas e possam utilizá-las com conforto e privacidade".



"A companhia reforça que está em contato com as autoridades locais para manter suas unidades de acordo com as orientações determinadas por elas", diz o comunicado.



O vídeo virou alvo de críticas e até mesmo de piadas nas redes sociais desde que viralizou. A ex-nadadora Joanna Maranhão, por exemplo, retuitou o vídeo e ironizou: "Vereadores, façam algo".



Em seguida, ela pediu para eles fazerem algo em relação aos banheiros individuais onde todo tipo de gente entra. "Porque na casa dela tem um [banheiro] para cada um. Família grande, sete no total, são sete vasos na casa dela."



Ainda foram feitas brincadeiras usando o nome da rede de fast-food, como "Marx" Lanche Feliz.