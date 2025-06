Princesa do Japão chega ao Brasil e começa sua tour no país

A princesa Kako, da família imperial do Japão, iniciou nesta quinta (5), em São Paulo, uma visita de 11 dias no Brasil, em comemoração do 130º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, no chamado "Ano de Intercâmbio da Amizade Brasil-Japão".





Ela é a sobrinha do atual imperador Naruhito, que não tem filhos homens e, por isso, tem como primeiro sucessor o irmão Akishino, pai de Kako. Na tradição imperial japonesa, mulheres não podem herdar o trono.

Na capital paulista, ela participou de uma homenagem com flores no Monumento em Homenagem aos Pioneiros da Imigração Japonesa, no parque Ibirapuera. Em seguida, visitou o vizinho Pavilhão Japonês. Nesta sexta (6), Kako vai à Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo), na Liberdade, e à tarde deve comparecer a uma recepção do governador, Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes.





A princesa também passará por quatro cidades do Paraná (Maringá, Rolândia, Londrina e Foz do Iguaçu), além de Campinas (SP), Campo Grande, Brasília e Rio de Janeiro.

A última visita da família imperial japonesa no Brasil havia sido em 2018, quando a princesa Mako, irmã mais velha de Kako, passou por 13 cidades e participou do Festival do Japão, em São Paulo, para celebrar os 110 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao país.





Três anos antes, seu pai, o príncipe herdeiro Akishino, tinha visitado o Brasil para os 120 anos das relações diplomáticas, acompanhado de sua esposa, a princesa Kiko. Eles ficaram 11 dias e foram a dez cidades brasileiras.

Em março deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva visitaram o Japão e foram recebidos pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako.





Durante o encontro, o imperador lembrou a primeira vez em que viajou ao Brasil, em 1982, e disse que foi calorosamente recebido pelo povo brasileiro. Na época, o imperador era seu avô, Hirohito (1901-1989). Ele também fez uma visita em 2008, quando Naruhito já era príncipe herdeiro, e o imperador era seu pai, Akihito, que renunciou ao trono em 2019.

A princesa Kako, nascida em 29 de dezembro de 1994, hoje com 30 anos, é graduada pela Divisão de Artes e Ciências da Faculdade de Artes Liberais, na Universidade Cristã Internacional. Ela é também patrona honorária na Associação Japonesa de Tênis.





Seu irmão mais novo, o príncipe Hisahito, 18, é o atual segundo sucessor ao trono japonês.

AGENDA DA PRINCESA KAKO NO BRASIL





- 5, 6 e 7 de junho: chegada e estada em São Paulo

- 8 de junho: chegada a Maringá (PR)





- 9 de junho: passagem por Rolândia (PR), Londrina (PR), Campinas (SP) e Campo Grande

- 10 e 11 de junho: chegada e estada em Brasília





- 12 e 13 de junho: chegada e estada no Rio de Janeiro





- 14 de junho: chegada a Foz do Iguaçu (PR)





- 15 de junho: chegada e partida de São Paulo