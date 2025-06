Família da Guiana Francesa encontra em Londrina tratamento para hidrocefalia

A pequena Helena, de apenas 9 meses, viajou mais de 3 mil quilômetros com os pais desde a Guiana Francesa até Londrina, no Norte do Paraná, em busca de um tratamento para hidrocefalia, uma condição grave identificada ainda no ventre materno.





A mãe de Helena, Gabriela Martins, soube do diagnóstico no terceiro mês de gestação. Na época, foi orientada por médicos a não prosseguir com a gravidez, diante das poucas perspectivas de tratamento disponíveis em seu país. Mas a decisão de seguir adiante nunca deixou dúvidas. “O amor pela minha filha foi maior que o medo. Eu sabia que precisava lutar por ela”, contou Gabriela, emocionada.

A família encontrou a esperança a milhares de quilômetros de casa, nas mãos do neurocirurgião pediátrico Alexandre Canheu, referência internacional no tratamento da hidrocefalia congênita. “A Helena apresentava uma obstrução que impedia o fluxo normal do líquido cefalorraquidiano, causando o acúmulo dentro do cérebro. O tratamento indicado, nesses casos, é a Terceiroventriculostomia Endoscópica, um procedimento minimamente invasivo que cria um novo caminho para a circulação do líquido”, explica o médico.





A cirurgia foi executada com sucesso, sem intercorrências ou complicações. Segundo o Dr. Canheu, a técnica é altamente especializada e feita por poucos profissionais no mundo. “Esse procedimento evita a necessidade de uma válvula permanente, reduzindo os riscos de infecções e proporcionando melhor qualidade de vida à criança”, afirmou o neurocirurgião.

Para a família, a jornada que começou cercada de dúvidas se transformou em alívio e esperança. “Hoje vejo minha filha se desenvolvendo, sorrindo, cheia de vida. Só temos a agradecer a Deus e ao Dr. Alexandre por tudo o que fizeram por nós”, disse Gabriela.