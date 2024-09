Professor é preso por perseguir aluna até com mensagens via Pix em Goiás

Um professor foi preso, na quinta-feira (26), por suspeita de perseguir uma ex-aluna de 16 anos até mesmo por mensagens enviadas via Pix, em Valparaíso de Goiás (GO).



Professor "perseguia e ameaçava" a adolescente de forma reiterada. O docente utilizava redes sociais para tentar contato com a ex-aluna, que precisou bloqueá-lo em todas as plataformas, segundo informações da Polícia Civil de Goiás.

Após ser bloqueado nas redes sociais, o suspeito criou perfis falsos para tentar novo contato com a vítima. Como não obteve sucesso em contatar a adolescente nas plataformas digitais, ele passou a enviar valores no Pix, com mensagens nos extratos bancários.





Suspeito enviava mensagens em que falava sobre se suicidar e matar outras pessoas, segundo a polícia.

Em uma transferência via Pix, o professor chegou a dizer: "Você vai me matar, entendeu? Vai ser você". Um dia antes de ser preso, na quarta-feira (25), ele mandou outro Pix com nova mensagem em que ameaçou matar outras pessoas. "Querendo morrer. Quem sabe não levo mais gente. Mas vocês vão viver a vida de vocês, ficar segura".





Vítima procurou polícia para reportar a perseguição e ameaça do professor. Conforme a Polícia Civil, o homem já havia sido detido anteriormente por fatos semelhantes, quando teria perseguido outras alunas, em uma outra unidade escolar em que dava aulas.

Professor foi preso e levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime de perseguição. A PCGO divulgou a foto dele para que outras possíveis vítimas possam procurar a delegacia para registram queixar.





O nome do docente, entretanto, não foi revelado, por esse motivo não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.





