Professora de creche atacada em SC diz que trancou sala onde ficam bebês

Uma das professoras da CEI (Centro de Educação Infantil) Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), onde um homem de 25 anos matou quatro crianças e feriu outras três na manhã desta quarta-feira (5), disse que trancou a sala onde ficam os bebês, para tentar protegê-los.





A professora se identificou apenas como Simone.





Publicidade

Publicidade

O clima é de consternação e busca por informações. A creche fica na rua dos Caçadores, bairro da Velha. Há mobilização de bombeiros e policiais para atender familiares, e o local foi isolado.





De acordo a PM, o autor do ataque tem 25 anos e se entregou no 10º Batalhão da Polícia Militar.





Publicidade

O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt (Podemos), e o delegado Ulisses Gabriel, chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, afirmaram em entrevista à Rádio Gaúcha que um homem de 25 anos pulou o muro da creche e atacou as crianças que estavam no pátio com uma machadinha.





São três meninos e uma menina mortos, nascidos entre 2016 e 2018 (de 3 a 7 anos).





Após o ataque, o homem fugiu e se entregou a dois policiais militares no 10º Batalhão da Polícia Militar de Blumenau, a cerca de dois quilômetros do local. Conforme o delegado Ulisses, ele será interrogado nas próximas horas e ainda não se sabe as motivações para o crime.





O Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado por volta das 9h desta quarta para atendimento da ocorrência.