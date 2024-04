Professora grampeia bilhete em uniforme de criança de 5 anos no Rio

Uma professora da rede pública de Nova Friburgo, no Rio, grampeou um bilhete no uniforme de uma criança de cinco anos. O bilhete foi grampeado quando a criança chegou na escola, às 7 horas de quarta-feira (17). Na mensagem, a professora pedia que a mãe mandasse outra caderneta na mochila.



A mãe Jennifer Kelly Silva contou à InterTV que o grampo machucou a pele da criança. "Ela [professora] furou duas vezes para colocar o bilhete na frente do peito dele. Na hora do intervalo, o bilhete soltou. Ela puxou a camisa dele de novo e grampeou. E quando a babá chegou para buscá-lo, o grampo ainda estava mal grampeado e furando ele".

Ela só ficou sabendo do bilhete ao meio-dia, no fim do período escolar. O caso aconteceu na Escola Municipal Santa Paula Frassinetti.



Jennifer contou que foi acolhida pela diretora no dia do ocorrido. Ela voltou à escola para conversar com a professora envolvida no caso. "Fiquei sem chão".

"Uma indignação, vontade de chorar. Quando a gente deixa a criança aqui a gente espera que ela seja bem tratada, bem cuidada. É uma criança de 5 anos! Tudo por causa de uma caderneta que custa R$ 5", disse Jennifer Kelly Silva à InterTV.