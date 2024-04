Mutirão entrega cartões Comida Boa neste sábado em Londrina

Neste sábado (20), das 8h30 às 16h, haverá em Londrina o segundo mutirão de 2024 para entrega do Cartão Comida Boa. Este benefício estadual é concedido a famílias de baixa renda registradas no Cadastro Único (CadÚnico), sob critérios específicos.





A distribuição, realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, irá ocorrer presencialmente na sede da secretaria, na avenida Juscelino Kubitschek, 2.896, Centro.



Para este lote, que vai abranger pagamentos atualizados referentes aos meses de março, abril e maio, o Governo do Paraná disponibilizou 1.915 cartões a serem entregues em Londrina. Dessa forma, novas famílias serão atendidas ou retornarão ao benefício, que integra o Programa Estadual de Transferência de Renda.







A cidade possui 6.950 famílias atendidas por essa política pública, registradas no CadÚnico. Esse número varia ao longo do ano, conforme o acompanhamento regular de seleção que é atualizado a cada três meses pelo Estado, verificando se as famílias inscritas continuam atendendo aos critérios de renda vigentes.

Para obter o cartão Comida Boa, o titular do benefício deve ir até a sede da Secretaria de Assistência Social, com um documento com foto, não podendo outra pessoa retirar o item no local.





Os interessados em comparecer ao mutirão não precisam fazer agendamento prévio e receberão todo o suporte e orientações.

A ativação do cartão magnético ocorre no próprio momento do atendimento, de forma rápida e prática.



As pessoas podem consultar se estão contempladas pelo site do Comida Boa (basta inserir no número do CPF). Ou, ainda, procurar qualquer unidade da Assistência Social para consultar, caso não tenham acesso à internet.





“Muitas pessoas entendem que continuam contempladas, automaticamente, por já terem recebido o cartão em algum momento. Porém, é preciso sempre consultar no site se o CPF está habilitado para aquele lote específico. A consulta prévia evita o deslocamento desnecessário até o local do mutirão”, indicou o gerente de Transferência de Renda da SMAS, Rodrigo Campos de Barros.





