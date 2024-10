Promoção de rede de fast food oferece batata frita a quem votar

Na próxima segunda (7), os eleitores que chegarem a uma loja do Burger King com o comprovante de votação na eleição de 2024 vão ganhar um pacote de batata frita ou de onion rings tamanho médio. O comprovante não ficará retido.



A promoção vale apenas na segunda-feira em 693 das cerca de 1.000 lojas operadas pela rede em todo o país e não está atrelada a nenhuma compra, basta apresentar o comprovante de votação.

A ação "O BK quer comprar o seu voto" faz parte da campanha "2 por R$ 25 & Confirma", que começou em setembro com o lançamento de nove filmes, nos quais a rede de fast-food brinca com o formato tradicional das campanhas eleitorais, usando candidatos e partidos fictícios para promover o sanduíche Whopper. A ação é assinada pela agência David.



"A nossa 'campanha eleitoral' termina nesta quinta (3), assim como o horário eleitoral gratuito. E aí começa a nova campanha para incentivar os consumidores a comparecerem às urnas", disse à Folha Igor Puga, vice-presidente de marketing da Zamp, responsável pela vendas das franquias do Burger King no Brasil.

Segundo Puga, segunda-feira é o dia com menor movimento nas lojas. "A campanha é uma chance de unir as duas coisas: fazermos uma promoção para aumentar as vendas, ao mesmo tempo em que falamos de uma coisa séria -a abstenção nas eleições tem sido muito alta, chegou a 31 milhões de eleitores em 2022", afirma.



Conforme os dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o índice de abstenção atingiu 23% no primeiro turno de 2020, durante a pandemia de Covid-19, o maior índice para pleitos municipais dos últimos 20 anos.

A expectativa da rede é distribuir 200 mil pacotes de onion rings e batatas fritas. A promoção está limitada a 150 CPFs por loja. "O limite é mais por uma questão logística, não dá para armazenar mais do que isso por loja no dia", diz Puga. "Mas enquanto tivermos batatas e onion rings, vamos distribuir."



A rede disponibilizou uma lista das lojas que não vão participar da promoção, que são minoria em comparação às 685 próprias e 8 franqueadas que aderiram à ação. A lista das não participantes pode ser consultada aqui.

A ação deste ano será veiculada entre 3 e 7 de outubro em redes sociais e na TV aberta, com destaque para as exibições no domingo (6) nos intervalos do Fantástico, da TV Globo, e do Domingo Espetacular, da Record. A campanha contará também com peças de mídia exterior em São Paulo.



Não é a primeira vez que o Burger King adota o tema das eleições em suas campanhas. No pleito de 2018, a rede de fast-food convidou os consumidores a experimentarem um sanduíche recheado apenas com cebola e maionese.



"Este é o Whopper em branco, um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa e, quando alguém escolhe no seu lugar, não dá para reclamar do resultado", dizia a campanha, que se posicionava contra o voto em branco.