Universidade promove Feira da Empregabilidade nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (3), das 18h às 21h, a Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera promove a Feira da Empregabilidade, evento que reúne mais de duas mil oportunidades de contratação em vários setores, destinadas a diferentes perfis profissionais.







Rafael Dourado, responsável pela organização da Feira, explica que existe a possibilidade de contratação imediata dos candidatos durante o evento.

“Empresas de Londrina e região, assim como a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda vão enviar as suas equipes de recursos humanos à universidade, o que vai possibilitar que o processo de seleção tenha início na própria feira. Em caso de interesse mútuo, é possível que o candidato seja contratado durante o próprio evento. As vagas estão disponíveis e as empresas nos informaram que possuem urgência na contratação de novos profissionais”, explica.





Serão ofertadas vagas de emprego com carteira assinada nas áreas de tecnologia, gestão, comercio e prestação de serviço, além de oportunidades de estágio para estudantes de Ensino Superior em distintos campos de atuação.

O evento é gratuito e não exige inscrição prévia. Além de oportunidades para Londrina, a feira ainda vai contar com vagas para cidades vizinhas, como Cambé e Rolândia





Os interessados devem se dirigir ao campus universitário, localizado na Rua Edwy Taques De Araújo, 900, portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo.

Já os candidatos que não possuem currículo, poderão utilizar um dos laboratórios da instituição e serão auxiliados por uma equipe de monitores na elaboração do comprovante profissional.





A Feira da Empregabilidade é uma iniciativa da Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera e conta com o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER).





A reitora Flávia Frutos destaca a importância da iniciativa. “O evento tem como principal propósito contribuir para a empregabilidade dos cidadãos londrinenses. O termo empregabilidade está relacionado à capacidade de conseguir um emprego e de se manter empregado, sendo que não se trata apenas de conquistar uma oportunidade de trabalho, mas também desenvolver habilidade para proteger a carreira dos riscos do mercado. Nesse sentido, a Feira não apenas será um grande catalisador das vagas atualmente ofertadas em empresas de Londrina e região, mas também agregará serviços de qualificação e orientação profissional”, reforça.





