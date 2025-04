Saiba quem é o músico que tocou a marcha fúnebre para Bolsonaro, na saída do STF

Durante conversa com a imprensa após se tornar réu por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi surpreendido por um trompetista tocando a marcha fúnebre do pianista polonês Frédéric François Chopin. Da calçada do estacionamento do Senado, o homem ainda tocou uma música que viralizou na campanha presidencial de 2022, cuja letra dizia: "Tá na hora do Jair já ir embora. Arruma suas malas, dá no pé e vá-se embora".



QUEM É O 'TROMPETISTA'

Fabiano e Silva Leitão Duarte nasceu em 1979, em Brasília. Hoje, é estudante de relações internacionais e conhecido pela militância a favor do Partido dos Trabalhadores, sendo uma figura conhecida em manifestações pelo Brasil.



Durante o período em que Lula ficou preso em Curitiba, o músico costumava fazer serenatas ao atual presidente. O apoio fez com que Duarte e Lula formassem uma amizade, e o músico já participou de eventos oficiais tocando seu trompete, como a cerimônia em que Lula empossou Gleisi Hoffmann como Ministra das Relações Institucionais, neste mês.

Trompetista tocou para Bolsonaro em outras ocasiões. Em 2018, Duarte tocou o jingle "Lula Lá" em frente ao Centro Cultural do Banco do Brasil, onde a equipe de transição de Jair Bolsonaro trabalhava. Em uma visita de Bolsonaro ao STF (Supremo Tribunal Federal), o trompetista acompanhou a entrada do então presidente ao som de "Bella Ciao", o hino antifascista italiano. Em 2021, o trompetista foi preso ao tentar se manifestar durante o desfile de tanques com a presença de Bolsonaro.



Nas últimas eleições, Duarte viralizou nas redes sociais ao participar de atos de apoiadores tocando o jingle "Lula Lá". O "tromPetista" participou, ainda, da posse de Lula no início de 2023. Vestindo camiseta e boné vermelhos e com o trompete em mãos, Duarte acompanhou de perto a subida de Lula em direção ao Palácio do Planalto. O próprio Duarte subiu a rampa e foi cumprimentado por Lula enquanto o presidente desfilava em seu veículo oficial.

Nas eleições de 2022, Duarte foi candidato a deputado distrital pelo PT. Com o nome Fabiano Trompetista nas urnas, ele recebeu 4.460 votos, 0,27% dos votos válidos, e não foi eleito, ficando como suplente na Câmara.



O QUE ACONTECEU

Ontem, ao ouvir a marcha fúnebre tocada por Duarte, Bolsonaro riu. "Ele [Bolsonaro] riu porque está com medo do que vai acontecer com ele. Então tem que disfarçar o desespero rindo", declarou Duarte a jornalistas no local em que estava tocando seu trompete. Segundo Duarte, a escolha da música não foi à toa. "É a marcha fúnebre porque a história política dele com certeza vai acabar."



A atitude do músico viralizou, e Duarte afirmou que estava no local comemorando a decisão do STF. "Estou aqui me manifestando, comemorando, celebrando porque nesse país ainda há justiça", disse. "Quem atenta contra o país arquitetando um golpe de Estado, uma tentativa de assassinato contra nosso presidente, nosso vice-presidente e ministro do STF tem que ser preso. E nesta quinta-feira (27) o Brasil dá um grande passo para condenar os golpistas. Isso também é pelos nossos mortos na ditadura", disse.

Leitão Duarte foi abordado por tocar as músicas durante fala de Bolsonaro. Segundo os policiais, o músico estava "atrapalhando o andamento do trabalho de outras pessoas". Duarte, no entanto, respondeu que estava apenas se manifestando no local. "Azar do Bolsonaro que eu tenho um trompete [...] Eu vou manifestar sempre. Esse país é um país livre", disse.