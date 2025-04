Senado aprova uso de tornozeleira por agressores de mulheres para garantir medidas protetivas

Nível do Lago Igapó sobe 50 centímetros depois de noite de chuva intensa

As fortes chuvas ocorridas em Londrina na noite de terça-feira (25), aliadas à mais recente tentativa da Prefeitura de estancar o vazamento de água do Lago Igapó 2, na zona sul, foram responsáveis por subir o nível do cartão-postal em mais de 50 cm.