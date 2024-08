Rebeca Andrade fica sem medalha na trave por 0.007 nas Olimpíadas de Paris

Rebeca Andrade foi a última a se apresentar na final da trave, na segunda-feira (5), na jornada derradeira da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris.





Teve uma passagem celebrada pelo público da Arena Bercy e vivia a expectativa de receber sua quarta medalha na capital francesa-que parecia ao alcance em uma jornada cheia de quedas, uma delas da craque Simone Biles.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Sua pontuação, 13.933, porém foi suficiente para o quarto lugar, 0.067 atrás da italiana Manila Esposito, bronze com 14.000. O ouro foi de outra italiana, Alice D'Amato, com 14.366, seguida pela chinesa Zhou Yaqin, prata com 14.100. Biles ficou em quinto, com 13.100. A brasileira Julia Soares teve 12.333 e alcançou a sétima posição.