Recorde: Brasil registra 3 desastres naturais por dia em 2023

O Brasil registrou recorde de desastres naturais em 2023, conforme dados oficiais divulgados nesta semana.







De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, foram contabilizados 1.161 eventos de natureza hidrológica (716) ou geológica (445) no ano passado, média de mais de três por dia.

Publicidade

Publicidade





Os desastres hidrológicos englobam transbordamentos de rios, enquanto os geológicos contemplam deslizamentos de terra. Essa é a primeira vez que o Brasil supera mil ocorrências em um ano, segundo o Cemaden.





Manaus, capital do Amazonas, lidera a lista de municípios com mais eventos, com 23, seguida de São Paulo (22), o mais populoso do país, e Petrópolis (18), no Rio de Janeiro.





Regina Alvalá, diretora do Cemaden, destacou que 2023 foi "peculiar em relação ao clima", com a chegada do fenômeno El Niño e a subsequente "mudança no padrão das chuvas". "Os índices de chuva de 2023 foram muito superiores no Sul e inferiores no Norte e Nordeste. A mudança do clima também contribuiu para todo esse processo. O oceano mais quente significa mais vapor de água na atmosfera e provoca chuvas intensas e concentradas", comentou.





Ainda conforme o Cemaden, 132 pessoas morreram devido a chuvas no ano passado, enquanto 9.263 ficaram feridas e 74 mil acabaram desabrigadas, com prejuízos estimados em R$ 25 bilhões.